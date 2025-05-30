Более 100 ям устранили за день на нескольких улицах Можайска

В Можайске завершены работы по устранению дорожных ям на улице Дмитрия Пожарского, во дворах домов № 5, 8 и 10, а также на 1-й Железнодорожной улице. В общей сложности, за один день специалисты отремонтировали свыше 100 дефектов покрытия. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Данные работы проводятся в рамках плана, составленного Единым дорожно-транспортным центром с учетом проверок и обращений граждан через портал «Добродел» и социальные сети.

В этом году запланированы масштабные работы по ремонту — их проведут на 15 участках региональных и 12 участках муниципальных дорог. Всего же приведут в порядок более 51 км дорожного полотна.

С актуальными списками планируемых работ на региональных и муниципальных дорогах можно ознакомиться на официальном сайте администрации Можайского округа по ссылке.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.