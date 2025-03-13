В Можайском округе выбрали педагогов года

Воспитатели, учителя и педагоги — люди, играющие первостепенную роль в развитии каждой личности. Своим ученикам и воспитанникам они терпеливо стараются привить лучшие человеческие качества, используя свой жизненный опыт и знания, сообщает пресс-служба администрации Можайского округа.

Торжественное награждение участников конкурса «Педагог года — 2025» прошло в актовом зале гимназии № 4. Собравшихся поприветствовала начальник Управления образования и отраслей социальной сферы администрации Можайского округа Светлана Катальникова. Также с поздравительной речью перед педагогами выступила председатель совета депутатов Можайского округа Лидия Афанасьева, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова и заместитель председателя совета депутатов Можайского округа Татьяна Дроздова.

Лидия Афанасьева огласила результаты конкурса и наградила победителей и призеров муниципального конкурса.

Лучшими педагогами в Можайском округе стали:

в номинации «Педагог года — 2025» — учитель средней общеобразовательной школы «Созвездие Вента» Оксана Вострикова,

в номинации «Воспитатель года — 2025» — воспитатель детского сада «Лучик» Людмила Станкевич,

звание «Педагог дополнительного образования — 2025» получил педагог Детского дома творчества Владимир Спайков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.