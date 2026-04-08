В Можайском округе выбрали лучших студентов по профессии

Очный этап конкурса «Лучший по профессии» прошел 7 апреля в Можайском техникуме, а итоги подведут 14 апреля. В состязании участвовали 11 студентов разных специальностей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники продемонстрировали теоретические знания и практические навыки. Главная цель конкурса — показать осознанность выбора профессии и уровень подготовки будущих специалистов.

Работу студентов оценивало жюри, в состав которого вошли начальник отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации округа Галина Селиванова, руководитель Можайского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Князев, координатор движения «Волонтеры Подмосковья» в Можайске Оксана Маруненко и председатель молодежного парламента при совете депутатов округа Анна Леванова. Члены жюри общались с конкурсантами, обсуждали выбор специальности, профессиональные планы и трудности обучения.

Конкурс охватил семь направлений подготовки: поварское и кондитерское дело, конструирование и технология швейных изделий, индустрия красоты, полиграфическое дело, пожарная безопасность, ремонт и обслуживание автомобилей, плотницкое дело. Студенты представили результаты своей работы — от кулинарных блюд и швейных изделий до замены колеса автомобиля и образцов печатной продукции.

Конкурс проводят для популяризации рабочих профессий, повышения престижа среднего профессионального образования и развития практических компетенций молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.