В Можайском округе вручили паспорта 27 подросткам

Торжественная церемония вручения паспортов 27 жителям Можайского округа, достигшим 14 лет, прошла 20 марта в местном ЗАГСе. Ребят поздравили представители администрации и депутаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Церемония состоялась в здании Можайского ЗАГСа и стала для школьников первым официальным шагом во взрослую жизнь. В зале собрались родители и близкие, которые поддерживали подростков в этот важный момент. Получение паспорта символизирует не только новые права, но и ответственность гражданина Российской Федерации.

С напутственными словами к участникам обратились первый заместитель главы Можайского округа Алексей Сперанский, председатель совета депутатов округа Василий Овчинников и депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова. Они пожелали ребятам успехов в учебе, верности своим принципам и активной жизненной позиции. В церемонии также приняли участие члены Молодежного парламента округа Александр и Кристина Николаенковы.

Кульминацией мероприятия стало вручение паспортов из рук почетных гостей. После официальной части участники сделали общее памятное фото.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.