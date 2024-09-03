В Можайском округе в школах и детских садах провели акции памяти событий в Беслане

Во всех образовательных учреждениях Можайского городского округа 3 сентября прошли акции «Беслан, мы помним!». Вместе со своими педагогами и школьники, и дошкольники говорили о том, сколько горя терроризм приносит людям. Ребятам напомнили основные правила поведения при захвате террористами, ведь предупрежден — значит вооружен, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Красной нитью уроков памяти стала тема о том, как важно в сложной жизненной ситуации наше сплочение, и о том, что защита Отечества сегодня — важнейшая задача великой многонациональной России.

«Мы ответственно подошли к подготовке этой акции. Благодаря неравнодушию начальника Управления образования и отраслей социальной сферы Светланы Катальниковой заблаговременно был сделан и утвержден оригинальный логотип акции, которую сегодня провели в каждом образовательном учреждении округа. Важно, чтобы дети знали об этой трагической странице нашей истории и чтили память пострадавших и погибших от рук террористов. Беслан, мы с тобой! Можайск помнит!», — отметила социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.

Память жертв террористических актов в школах и детских садах округа почтили минутой молчания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.