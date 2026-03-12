В Можайском округе установили 8 датчиков для контроля паводков

Подготовка к безаварийному пропуску паводковых вод началась в Можайском округе. Специалисты установили восемь автоматических датчиков уровня воды и проводят дополнительный визуальный контроль рек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе стартовал активный этап подготовки к паводку. В работу внедрили систему дистанционного мониторинга «Gafana Паводки». В зонах повышенного риска установили восемь паводковых сигнализаторов и электронных вешек.

Оборудование появилось в СНТ «Стрела» и «Меркурий» у деревни Шебаршино, в селе Борисово, поселке Колычево, а также в деревнях Рыльково, Суконниково и Рогачево. Приборы автоматически отслеживают уровень воды: датчики реагируют на подъем жидкости и фиксируют три уровня тревоги. При достижении критических отметок система самостоятельно передает сигнал — совершает телефонный звонок и отправляет СМС с точными координатами возможного подтопления, что позволяет службам оперативно реагировать.

Параллельно специалисты проводят визуальный мониторинг водных объектов. В частности, они выезжали в село Борисово на реку Протву, чтобы сопоставить электронные данные с фактической обстановкой.

«К паводку подготовились основательно, современные технологии мониторинга теперь работают в связке с оперативностью наших служб. Ситуацию держим на контроле», — прокомментировала заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова.

Из-за установившейся плюсовой температуры в округе активно тает лед и снег. За последние дни толщина льда снизилась примерно до 32 сантиметров. Специализированные службы рекомендуют жителям не выходить на лед водоемов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.