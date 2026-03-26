В Можайском округе усилили рейды из-за тонкого льда

Профилактические рейды по водоемам проходят в Можайском округе Подмосковья на фоне потепления и таяния льда. Специалисты проверяют толщину покрытия, устанавливают предупреждающие аншлаги и проводят беседы с жителями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Можайском округе на регулярной основе проводят межведомственные рейды, чтобы предотвратить выход людей на лед. В них участвуют сотрудники отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации, специалисты МЧС, Государственной инспекции по маломерным судам, полиции и представители народной дружины. С начала потепления организованы дополнительные проверки, жителям раздали более 250 листовок, у водоемов установили 20 запрещающих аншлагов. В школах прошли тематические уроки, а инспекторы ГИМС ежедневно патрулируют акватории.

Во время рейда 25 марта на Можайском водохранилище специалисты измерили толщину льда. Она составила 25 сантиметров, при этом 15 сантиметров — рыхлый и непрочный слой. Выход на такое покрытие опасен для жизни. На водохранилище уже зафиксировано большое количество проталин из-за наполнения и активного снеготаяния.

Спасатели напоминают, что в период межсезонья даже опытные рыбаки могут ошибиться в оценке прочности льда. Особенно опасны участки в устьях рек и возле протоков. Нельзя выходить на лед ночью, при плохой видимости, а также если поверхность покрыта снегом или шугой. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.