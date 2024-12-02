В Можайском округе торжественно вручили первые паспорта 18 юным жителям

Торжественное вручение одного из главных документов нашей страны состоялось в Можайском отделе ЗАГС. Вручили паспорта 14-летним жителям Можайского округа его глава Денис Мордвинцев, депутат совета депутатов Можайского округа Валерий Нагулин и социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Вручение паспортов гражданина РФ — добрая традиция, прочно закрепившаяся в нашем муниципалитете. Ребята знают, что с получением паспорта наступает и ответственность — быть законопослушным гражданином своей страны, уважать старших и любить свою Родину», — отметил глава округа Денис Мордвинцев.

Одна из новых обладательниц паспорта Алена Кизилова отметила, что это событие для нее важно. «Сегодня волнительный день! Держу в руках свой паспорт — обещаю беречь его, а также быть доброй и отзывчивой, в общем — настоящей гражданкой Российской Федерации», — рассказала Алена.

В подарок к паспорту ребята получили книгу «Можайск — священный город русских», а также небольшой сувенир на память.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.