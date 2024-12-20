В Можайском округе супружеская пара отпраздновала бриллиантовую свадьбу

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По указу президента Российской Федерации Владимира Путина 2024 год был объявлен Годом семьи. Можайский округ богат многодетными семьями и супружескими парами, которые смогли создать крепкие семейные узы и стать примером для будущих поколений, передавая им свою мудрость и традиционные ценности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Нина Петровна и Владимир Николаевич Пащенко ровно 60 лет назад стали мужем и женой. Всю свою жизнь они посвятили труду на Можайской земле и воспитанию двух сыновей.

В актовом зале ЗАГСа в торжественной обстановке глава Можайского округа Денис Мордвинцев поздравил Нину Петровну и Владимира Николаевича с бриллиантовой свадьбой и вручил памятный подарок икону Святителя Николая, так как юбилей свадьбы выпал на православный праздник — День памяти святого Николая Чудотворца.

«Присоединяемся ко всем поздравлениям, желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, домашнего уюта и тепла», — отметили в пресс-службе администрации Можайского городского округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.