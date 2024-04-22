В Можайском округе стартовали работы по подготовке фонтанов к летнему сезону

На сегодняшний день продолжаются работы по восстановлению фонтана-чаши на улице Московской, сообщает пресс-служба администрации городского округа Можайский.

В конце лета прошлого года декоративные элементы были повреждены. Вандалы сломали верхушку чаши и привели весь фонтан в негодность.

Специалисты восстановят чашу, заменят часть декоративных элементов, не подлежащих ремонту, приведут в порядок ограждение фонтана и территорию вокруг, а также почистят всю конструкцию. После всех технологических работ, фонтан будет готов к запуску. Начнет работу он одновременно с остальными фонтанами округа.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.