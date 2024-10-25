В Можайском округе создано первичное отделение ассоциации старост Подмосковья

В Можайском городском округе появилось первичное отделение ассоциации старост Московской области, сказали на заседании Ассоциации, состоявшемся в Доме Правительства Московской области, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работу собрания возглавил исполнительный директор Совета муниципальных образований Николай Ханин.

Поприветствовали старост Вице-Губернатор Мария Нагорная, министр территориальной политики Юлия Губанова, и. о.председателя Совета муниципальных образований Сергей Мужальских.

Присутствовали на заседании и представители Можайского округа — старосты Ольга Ванькова, Иван Морозов и Сергей Гриднев. За активную и плодотворную работу Ольга Викторовна и Сергей Юрьевич отмечены благодарственными письмами от губернатора Московской области, а Иван Сергеевич Морозов — от министерства территориальной политики региона.

«Приятно получить высокие награды от руководства области, а еще приятней иметь поддержку жителей наших деревень! Здорово, что наш труд ценят, а результаты работы видны. — поделился впечатлениями Иван Морозов.

В рамках заседания Сергей Гриднев и Иван Морозов стали членами Ассоциации старост Московской области, Ольга Ванькова написала заявление на вступление. На данный момент в организации 800 представителей населенных пунктов Подмосковья.

Напомним, в августе этого года состоялась встреча старост деревень Можайского округа, в ходе которой было подписано соглашение о взаимодействии с ассоциацией.

По мнению губернатора региона Андрея Воробьева, издавна староста был самым уважаемым человеком на селе.

«И сегодня их мнение имеет вес, им доверяют люди. Ответственные, чуткие, они держат руку на пульсе, оперативно реагируют на сложные ситуации», — сказал глава региона.

Он также подчеркнул, что правительство совместно с депутатским корпусом и главами территорий будет поддерживать институт сельских старост и укреплять местное самоуправление.