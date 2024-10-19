В Можайске оказали бесплатную юридическую помощь участникам СВО и их семьям

В Военном комиссариате Можайского округа состоялся очередной день оказания бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На приеме присутствовали Военный комиссар по Можайскому и Рузскому городским округам, адвокат Адвокатской Палаты Московской области, социальный координаторы Государственного фонда «Защитники Отечества» в Можайском и Рузском городских округах Галина Аксенова и специалисты юридической службы и отдела социальной поддержки администрации округа.

Каждое обращение граждан рассматривается индивидуально, а специалисты предоставляют максимально полные рекомендации по всем вопросам. К примеру, многие участники СВО и их семьи сталкиваются с трудностями в оформлении пенсионных и социальных льгот, и на подобных приемах они получают квалифицированные советы по правильному оформлению документов и правовым аспектам.

Подобные дни оказания бесплатной юридической помощи проходят в нашем округе по инициативе фонда «Защитники Отечества» раз в месяц при поддержке администрации и Военного комиссариата округа и при участии неравнодушных представителей адвокатского сообщества.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.