В Можайском округе состоится экоакция 13 сентября

сегодня в 19:07

Жителей Можайского округа приглашают принять участие в экологической акции «День в лесу. Сохраним лес вместе», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках экологической акции запланирована уборка мусора и валежника.

Сбор участников акции осуществляется 13 сентября в 9:00. Начало самой акции в 10:00.

Место проведения акции: Можайский округ, поселок Гидроузел, улица Лесная. Координаты участка: 55.52941 35.94799.

Инвентарь выдается на месте, главное иметь удобную форму одежды и обувь. К участию приглашаются все жители округа, неравнодушные к защите природы.

«Присоединяйтесь! Давайте с заботой и любовью относиться к окружающей среде!» — призвали в администрации Можайского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.