В Можайском округе состоится экоакция 13 сентября
Фото - © Пресс-служба администрации Можайского городского округа
Жителей Можайского округа приглашают принять участие в экологической акции «День в лесу. Сохраним лес вместе», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В рамках экологической акции запланирована уборка мусора и валежника.
Сбор участников акции осуществляется 13 сентября в 9:00. Начало самой акции в 10:00.
Место проведения акции: Можайский округ, поселок Гидроузел, улица Лесная. Координаты участка: 55.52941 35.94799.
Инвентарь выдается на месте, главное иметь удобную форму одежды и обувь. К участию приглашаются все жители округа, неравнодушные к защите природы.
«Присоединяйтесь! Давайте с заботой и любовью относиться к окружающей среде!» — призвали в администрации Можайского округа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.