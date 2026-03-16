В Можайском округе родители сдали пробный ОГЭ 13 марта

Акция «ОГЭ для родителей» прошла 13 марта в школе №3 Можайского округа. Родители девятиклассников вместе с детьми приняли участие в пробном экзамене по русскому языку, чтобы познакомиться с процедурой итоговой аттестации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пункт проведения экзамена организовали в средней общеобразовательной школе №3. Перед началом участников в актовом зале поприветствовала депутат совета депутатов, директор школы Татьяна Кынчева. В акции приняли участие родители и девятиклассники из разных школ округа.

Участники прошли все этапы государственной итоговой аттестации: вход через металлодетектор, проверку личных вещей и рассадку по аудиториям. В классах работали камеры видеонаблюдения, соблюдался строгий контроль, велся отсчет времени. Телефоны и личные вещи оставили за пределами аудиторий, организаторы объяснили правила заполнения бланков.

Родителям предложили сокращенный вариант ОГЭ по русскому языку — обязательному предмету для получения аттестата. Акция направлена на снижение тревожности перед экзаменами и помогает семьям лучше понять процедуру аттестации.

«Когда сам оказываешься за партой и видишь эти бланки, начинаешь совсем иначе относиться к экзаменам. Теперь я точно смогу поддержать ребенка и объяснить, что бояться нечего, если готовился», — поделилась одна из участниц акции.

Участница отметила, что личный опыт помогает спокойнее воспринимать экзаменационный процесс.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.