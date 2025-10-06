В Можайском округе проводят комплекс работ по очистке противопожарных водоемов

В Можайском округе продолжают приводить в порядок противопожарные пруды. Эти работы имеют ключевое значение для обеспечения безопасности жителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

В момент очистки специалисты подрядной организации выполняют целый комплекс работ. Помимо очистки в акватории, ведется расчистка и благоустройство прилегающей территории. Такие мероприятия важны для обеспечения свободного и удобного подъезда техники пожарных в случае необходимости.

В настоящий момент полностью завершена очистка 8 водоемов. На завершающей стадии работы в деревне Клементьево и поселке Верхний МИЗ. В планах — приведение в порядок еще 3 объектов — в деревнях Захарьино, Коровино и поселке Бородино.

«Спасибо нашим специалистам за слаженную работу. Приведение в порядок противопожарных прудов — это реальный вклад в безопасность наших жителей. Мы с коллегами контролируем ход работ лично и держим на контроле завершение объектов в Клементьево и Верхнем МИЗе», — рассказала замглавы Можайского муниципального округа Мария Азаренкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.