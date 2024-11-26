В Можайском округе проводят большую работу для помощи участникам СВО и их семьям

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев вместе с главами муниципалитетов и правительством региона обсудили на очередном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева вопрос помощи участникам СВО и их семьям, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, в том числе медицинской и социальной реабилитации, лекарственного обеспечения, психологической помощи.

В Можайском округе социальным координатором фонда Галиной Аксеновой ведется большая работа в оказании всесторонней помощи нашим героям и их семьям. Каждую третью пятницу месяца в здании военного комиссариата адвокаты Адвокатской Палаты Московской области совместно с юристами администрации, военным комиссаром и социальным координатором фонда дают консультации героям и членам их семей. Только за этот год 102 заявителя получили юридическую помощь.

«Доброй традицией стали мероприятия, которые мы организуем совместно с фондом и Комитетом семей воинов Отечества. На прошлой неделе состоялась теплая встреча с мамами и супругами наших бойцов, — отметил Глава муниципалитета. — Если у вас есть вопросы или необходима какая-либо помощь, обращайтесь к социальному координатору фонда „Защитники Отечества“ Галине Аксеновой.

Также для жителей сообщили контактные телефоны и адрес, по которому ведется прием.

Адрес приема: г. Можайск, ул. Московская, д. 15, кабинет № 9 (здание администрации Можайского городского округа) по понедельникам с 14:00 до 17:00 и по четвергам с 09:30 до 12:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что. большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.