В Можайском округе провели учения по ЧС в школе Тропарево

Учения по отработке действий при чрезвычайной ситуации прошли 24 марта в школе «Перспектива» села Тропарево Можайского округа. В тренировке участвовали учащиеся, педагоги и расчеты трех пожарно-спасательных частей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Практическое занятие стало частью системной работы по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях округа. Тренировки направлены на формирование у школьников и педагогов устойчивых навыков поведения при нештатных ситуациях и сокращение времени эвакуации при сигнале тревоги.

К учениям привлекли расчеты пожарно-спасательных частей №61, №308 и №234. Специалисты МЧС и Мособлпожспаса проконтролировали организованность эвакуации, показали работу техники и напомнили правила противопожарной безопасности.

По легенде, ученики и педагоги должны были собраться в спортивном зале, соблюдая меры предосторожности. После переклички, подтвердившей отсутствие пострадавших, звенья газодымозащитной службы приступили к поиску условного очага возгорания и пострадавшего.

«Тренировки в образовательных учреждениях позволяют на практике закрепить теоретические знания. Это вклад в спокойствие родителей и уверенность в том, что дети знают, как действовать в экстренной ситуации. Присутствие сил МЧС делает отработку максимально приближенной к реальным условиям», — отметил начальник пожарно-спасательной части №234 Алексей Химиков.

Плановые учения в школах округа проходят регулярно. Комплексный подход, включающий открытые уроки, встречи с сотрудниками экстренных служб и практические эвакуации, формирует у детей ответственное отношение к безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.