В Можайском округе прошли пожарные учения в Уваровской больнице

В учениях участвовали расчеты пожарно-спасательных частей №61, №234 и №308. На территории больницы развернули штатную технику, включая автоцистерны для подачи воды и автолестницу для доступа на верхние этажи и эвакуации людей из окон. В здание вошли звенья газодымозащитной службы для поиска очага возгорания и пострадавших.

По легенде, внутри произошел условный обвал, в результате которого один из пожарных оказался отрезан от группы и потерял сознание. В условиях плотного задымления и ограниченной видимости спасатели одновременно эвакуировали условного пострадавшего гражданина и коллегу. Обоих вынесли из опасной зоны без задержек.

После этого подразделения вернулись в здание и полностью ликвидировали условный очаг возгорания. Все этапы были выполнены в соответствии с нормативами.

«Все задействованные расчеты справились с поставленными задачами успешно. Личный состав действовал грамотно и слаженно. Особенно важно, что в ходе учений были отработаны не только стандартные сценарии тушения, но и нештатная ситуация — спасение условно пострадавшего коллеги из-под завала», — отметил Алексей Химиков.

По итогам учений руководство частей провело разбор действий личного состава. Подобные тренировки регулярно проходят на объектах с массовым пребыванием людей, чтобы персонал учреждений и пожарные подразделения были готовы к реальным чрезвычайным ситуациям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.