В Можайском округе прошла выездная администрация

В Можайском техникуме поселка Строитель прошла выездная администрация. С жителями встретились Глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев, его заместители, специалисты профильных отделов и представители ресурсоснабжающих организаций, сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты «Мособлтепло» подробно проинформировали жителей о ходе работ по модернизации систем теплоснабжения. Новая теплотрасса прокладывается современным способом. Также был подробно разъяснен порядок восстановления территорий после завершения основных работ.

В рамках встречи жители смогли получить личные консультации на все интересующие их вопросы. Так, местная жительница Елена обратилась к нотариусу Любови Вартанян с вопросом об оформлении наследства. Специалист подробно объяснила поэтапный порядок действий, в дальнейшем она будет сопровождать и помогать во время всего процесса.

Всего в рамках выездных администраций нотариусы Можайского округа помогли в решении вопросов уже порядка 20 гражданам округа.

Отдельное внимание сейчас уделяется льготам для участников спецоперации и членов их семей. Им не нужно оплачивать региональный тариф за удостоверение завещаний (кроме совместных и наследственных фондов), доверенностей (кроме передоверия), за свидетельствование равнозначности электронных и бумажных документов и многое другое.

Узнать подробнее о действующих льготах в вашем регионе можно на официальных сайтах нотариальных палат субъектов Российской Федерации. Полный перечень и ссылки размещены на федеральном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.