В Можайском округе прошел «Кубок Московского общества охотников и рыболовов»

Второй год подряд живописные окрестности деревни Клементьево становятся центром притяжения для любителей и профессионалов настоящей соколиной охоты. Здесь состоялись яркие и зрелищные межрегиональные соревнования ловчих птиц — «Кубок Московского общества охотников и рыболовов», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году за звание лучших боролись 9 участников, которые соревновались в трех непростых номинациях: «Соколы на скорость», где птицы демонстрировали свою скорость на дистанцию в 400 метров. «Соколы с кругов», там пернатые хищники выполняли скоростные атаки на дичь с высоты, показывая свою мощь и ловкость. «Ястребы охотничья практика» в этой дисциплине птицы преследовали дичь в угон, демонстрируя охотничий инстинкт.

В прошлом году птица ловко ушла от преследования, залетев в шатер организаторов. В этот раз к таким хитрым маневрам были готовы. Специально для соревнований подготовили спортивных голубей, которые держали интригу до последнего и отчаянно сопротивлялись, делая состязания еще более захватывающими.

По итогам соревнований были определены лучшие в своих категориях.

В категории «Соколы на скорость» первое место занял Антон Поляков, а второе — Антон Костин. «Соколы с кругов» определили следующих победителей — первым стал Дмитрий Родионов, вторым — Максим Корешков, третьим — Евгений Очилов. Тройка лидеров в номинации «Ястребы охотничья практика» выглядит так: Дмитрий Ларин, Сурен Арзуманян и Наталья Гречаная.

