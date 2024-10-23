В Можайском округе прошел Единый день открытых дверей проекта «Профессионалитет»

В рамках дня открытых дверей Можайский техникум продумал активности не только для подростков, но и для их родителей. Благодаря экскурсии с мастер-классами родители смогли узнать о новых образовательных моделях, ориентированных на конкретные отрасли экономики, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Не менее захватывающей оказалась экскурсия на производство Можайского полиграфического комбината, в ходе которой учащиеся смогли узнать все тонкости непрерывного производства печатной продукции.

Также профессиональные пробы в формате очного экскурса прошли по таким профессиям, как повар, графический дизайнер, системный администратор, ветеринар, пожарный, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и мастер сельскохозяйственного производства. Все это помогло ребятам и их родителям поближе познакомиться с будущей профессией и сделать свой выбор.

«Я уже определилась в выборе профессии и сегодня пришла познакомиться с ней поближе. Так получилось, что практически все женщины в нашей семье — профессиональные повара. В процессе обучения для меня важна как теоретическая, так и практическая часть. В следующем году я уже буду студенткой Можайского техникума», — сказала участница Единого дня открытых дверей Виктория Минаева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.