В Можайском округе пройдет третий этап экологической акции «Вода России 2024»

В Можайском городском округе 14 июня в 10:00 начнется экологическая акция «Вода России 2024». В рамках акции состоится уборка берега Долгининского карьера, сообщает пресс-служба администрации округа.

Всех желающих приглашают на место сбора: Можайский городской округ, д. Долгинино, Долгининский карьер. Точка геолокации: 55.569610, 36.053828.

В рамках акции будет произведена постепенная санитарная очистка береговой зоны Долгининского карьера.

Весь необходимый инвентарь выдадут на месте, от участников требуется удобная обувь и головные уборы для защиты от солнца.

«Вода России» — часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», который в свою очередь входит в национальный проект «Экология». Основанная в 2014 году акция уже успела охватить 89 регионов России, где более 9,5 млн людей поучаствовали в очистке 10 300 водоемов.

Присоединиться к участию во Всероссийской акции «Вода России» по очистке берегов водных объектов от мусора могут все желающие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.