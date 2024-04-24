В Можайском округе проходят занятия йогой для особенных детей

В Можайском округе на базе комплексного центра «Можайский» проходят занятия йогой для особенных детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

Занятия йогой оказывают дополнительное благоприятное влияние на детский организм. Это влияние проявляется в следующих положительных изменениях:

мускулатура всего тела, в том числе и сердечная мышца, приходит в тонус;

укрепляется суставно-связочный аппарат;

стабилизируется работа ЦНС, в результате чего у детей нормализуется сон и улучшается настроение;

повышается иммунитет и уровень общего физического развития;

отрабатывается навык умения концентрироваться, что позитивно отражается на дисциплине ребенка и его успехах в обучении.

Чтобы дети не скучали, все занятия разнообразные. Для этого используем степы, для дополнительного подъема при ходьбе и упражнениях, сенсорные коврики для массажа стоп и ладошек, добавляем пальчиковую гимнастику как всегда в сопровождении сказочного повествования.

Детская йога, особенно в таком разнообразном формате, действительно может оказать множество положительных эффектов на развитие детей.

Реабилитационная работа специалиста Оксаны Береновой в этом случае будет особенно ценной, так как она поможет адаптировать занятия к индивидуальным потребностям каждого ребенка.

Благодаря такому подходу дети будут не только получать физические преимущества от йоги, но и развивать свои навыки, улучшать концентрацию и настроение. Все это важно для полноценного и гармоничного развития малышей.

Телефон для справок комплексного центра «Можайский»: 8 (496) 382-74-73.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.