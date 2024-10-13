В Можайском округе продолжаются работы по строительству памятника ветеранам локальных войн

В Можайском городском округе подрядная организация приступила к облицовке памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ближайшее время завершится первый этап облицовки нижнего яруса — там появится плитка из глянцевого черного гранита. Также приступят к установке горизонтального покрытия.

К концу следующей недели начнут благоустройство прилегающей территории и установят плитку на подходе к памятнику.

Также уже заказали бронзовый колокол весом в 200 кг. Он будет установлен в центре памятника.

Закладной камень у дворца спорта «Багратион» был заложен еще в мае 2011 года, однако по ряду причин строительство было заморожено на долгих 13 лет. В начале этого года был заключен контракт на проведение работ с Московской фирмой ООО «Роки ЛТД», которая хорошо зарекомендовала себя по губернаторской программе установки детских площадок в Можайском городском округе, а также по строительству многих военно-мемориальных объектов в Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.