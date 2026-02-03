В Можайском округе продолжается расчистка снега на всех территориях
Фото - © Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
Коммунальные службы Можайского округа 2 и 3 февраля вывезли из поселка Колычево около 150 кубометров снега и продолжают расчистку территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В поселке Колычево Можайского округа коммунальные службы 2 и 3 февраля вывезли на специализированную площадку порядка 150 кубометров снега. Для уборки были задействованы камаз, погрузчик и трое рабочих, которые вручную очищали труднодоступные участки.
Работы по расчистке снега проходят в плановом режиме в рамках комплексной уборки территории округа. Очищаются автомобильные дороги, парковочные зоны, подъезды к социальным учреждениям и территория около остановочного павильона.
Аналогичные мероприятия проводятся как в самом Можайске, так и в других населенных пунктах округа. Уборка ведется по всем направлениям согласно утвержденным нормативам.
По вопросам, связанным с последствиями непогоды, жители могут обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу Можайского округа по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 или на короткий номер 112.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.
«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.