В Можайском округе продолжается отчетная кампания депутатов фракции партии ЕР

В Можайском городском округе продолжается отчетная кампания депутатов фракции партии «Единая Россия». На встречах с жителями округа и трудовыми коллективами партийцы представляют отчет о проделанной за 2023 год работе и выполненных наказах избирателей. Об этом сообщает пресс-служба председатель совета ОМСУ Лидии Афанасьевой.

В рамках открытого диалога с жителями Уваровского, Замошинского, Юрловского теротделов и сотрудниками Дома Культуры города депутатский корпус во главе с руководителем фракции Лидией Афанасьевой обсудил многое: итоги и перспективы развития муниципалитета, планы реализации благоустройства в городском округе в ближайшее время. Рассказали о деятельности партии за прошедший период, работе с обращениями граждан.

«Считаю, что помощь в решении проблем жителей нашего округа и работа с наказами избирателей — это первоочередная задача депутата, и каждое обращение требует детального рассмотрения. Работа по рассмотрению обращений проводится совместно с администрацией Можайского городского округа, руководителями управляющих компаний и муниципальных учреждений», — рассказала Лидия Афанасьева.

Поговорили с жителями и о наиболее волнующих их вопросах, таких как социальная газификация, теплоснабжение, ЖКХ, а также об оказании помощи семьям участникам СВО и нашим ребятам, находящимся в зоне боевых действий.

Работа депутатов с первых дней СВО была направлена на решение целей и задач, поставленных президентом, губернатором Московской области, главой Можайского городского округа, руководством партии. Приоритетом в работе стали сбор и отправка гуманитарной помощи, помощь семьям военнослужащих и добровольцев.

Совместно с жителями, общественными организациями, предпринимателями города было направлено в помощь фронту и новым территориям уже несколько десятков тонн гуманитарного груза.

В завершение встречи собравшимся напомнили о том, что с 15 по 17 марта текущего года в нашей стране пройдут выборы президента.

Это важное для каждого жителя России событие, потому как от результата будет зависеть дальнейшее развитие нашей страны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.