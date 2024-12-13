сегодня в 17:12

В Можайском округе приступили к заливке центрального катка

На губернаторской площади в Можайском округе приступили к заливке открытого катка. Именно он каждую зиму объединяет любителей катания на коньках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Процесс обустройства площадки — трудоемкий. Вначале рабочие тщательно подготовили площадку 27 на 40 метров, очистили ее от наледи и снега до брусчатки. Следующий этап — создание «подушки» из холодной воды.

«Всего на этот этап подготовки уходит порядка 40 кубометров воды. Ледяная вода берется из Дворца спорта „Багратион“, горячая — для выравнивания поверхности, доставляется из Плавательного центра», — рассказал начальник отдела физической культуры и спорта администрации округа Максим Башаев

Последним этапом станет прокатка ледозаливочной машины, которая снимет тонкий слой льда и полностью разгладит поверхность. После официального открытия каток будет готов к использованию.

Как и всегда, для посетителей будут доступны комфортные раздевалки на первом этаже Дворца спорта «Багратион», перекусить перед катанием можно в кафе.

А уже в начале 2025 года жителей и гостей Можайска приглашают на удивительное шоу Татьяны Навки, которое состоится 3 января.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.