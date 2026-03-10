В Можайском округе поздравили с 85-летием ветерана труда

Юбилей ветерана труда Неонилы Дмитриевой отметили 10 марта в Можайском округе Подмосковья. С 85-летием бывшего руководителя местного отделения Всероссийского общества инвалидов поздравили представители общественных организаций и совета депутатов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Неонила Васильевна Дмитриева более 11 лет возглавляла Можайское отделение Всероссийского общества инвалидов. Сегодня в организации состоит около 750 человек, и многие из них считают созданное ею сообщество большой семьей.

Поздравить юбиляра пришли председатель совета ветеранов, депутат совета депутатов Можайского округа Нина Истратова и действующий председатель правления местного отделения общества инвалидов Любовь Клочкова. Они поблагодарили Неонилу Васильевну за многолетний труд и преданность делу.

«Мы пришли сегодня не по долгу службы, а по велению сердца. Неонила Васильевна — удивительный пример стойкости, милосердия и неиссякаемой энергии. Она всегда переживала за каждого своего подопечного и никогда не давала воли унынию», — сказала Нина Истратова.

Любовь Клочкова отметила, что продолжает учиться у старшей коллеги мудрости и терпению.

«Когда нужен был совет или поддержка, она никогда не отказывала. И сейчас остается для нас примером», — добавила она.

Общий трудовой стаж Неонилы Дмитриевой составляет около 45 лет. Она является заслуженным ветераном труда Можайского полиграфического комбината.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.