В Можайском округе Подмосковья провели выездную встречу с жителями

Выездная администрация прошла 12 марта в школе «Лидер» деревни Красный Балтиец Можайского округа. Более 20 профильных специалистов ответили на вопросы жителей о дорогах, освещении и ЖКХ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие представители коммунальных и социальных служб, а также руководство муниципалитета. Диалог с жителями провел глава Можайского округа Денис Мордвинцев. На площадке также работали председатель совета депутатов Лидия Афанасьева, депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова и депутат округа Василий Овчинников.

Основные обращения касались содержания и ремонта дорог, уличного освещения, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Жительница деревни Большое Новосурино попросила установить освещение на улице Генерала Денисова. Глава округа поручил профильным специалистам выехать на место, оценить объем работ и включить их в планы.

«Такие встречи нужны, чтобы видеть вопросы, требующие внимания, не на бумаге, а своими глазами и слышать их от жителей», — отметил Денис Мордвинцев.

В администрации подчеркнули, что формат выездных встреч остается востребованным инструментом обратной связи. О дате и месте следующей встречи сообщат дополнительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.