сегодня в 14:13

В Можайском округе парк «Ривьера» подготовил праздничные мероприятия к 1 июня

В Международный день защиты детей, «Ривьера» приглашает всех на яркий и увлекательный праздник — весь день в парке будет царить атмосфера веселья, творчества и познания, передает пресс-служба администрации городского округа.

На центральной площади развернется интерактивный «Город профессий», где юные гости смогут примерить на себя самые разные роли — от врача до пожарного. Также здесь будет работать фотовыставка.

В творческой мастерской пройдет захватывающий мастер-класс по восточной каллиграфии, где дети освоят удивительное искусство рисования иероглифов.

Маленьких гостей парка ждет концертная программа, веселая анимация и зажигательная зумба-тренировка. Кульминацией праздника станет костюмированное шествие «Чудесная семья» — самые оригинальные и творческие семейные образы будут награждены призами!

Также весь день на территории парка будет проходить красочная ярмарка мастеров, где можно будет приобрести эксклюзивные сувениры и подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.