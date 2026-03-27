В Можайском округе отметили годовщину фонда «Защитники Отечества»

Торжественное мероприятие к третьей годовщине Государственного фонда «Защитники Отечества» прошло 26 марта на Бородинском поле в Можайском округе. Участники возложили цветы к Батарее Раевского и подписали соглашение о сотрудничестве между музеем-заповедником и областным отделением фонда, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Памятная дата учреждения фонда установлена указом президента Российской Федерации и ознаменовала начало системной работы по поддержке ветеранов и семей погибших защитников Отечества. В мероприятии приняли участие глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев, руководитель подмосковного филиала фонда Ольга Ермакова, ее первый заместитель Юлия Белова, заместитель главы округа Ольга Спиридонова, директор музея-заповедника «Бородинское поле» Игорь Корнеев и социальные координаторы из муниципалитетов Подмосковья.

Программа началась с экскурсии по экспозициям музея, посвященным событиям Отечественной войны 1812 года. Затем делегация возложила цветы к Батарее Раевского. Ключевым событием стало подписание соглашения о сотрудничестве между Государственным Бородинским военно-историческим музеем-заповедником и Московским областным отделением фонда.

«Работа фонда „Защитники Отечества“ — это ежедневная поддержка тех, кто с честью прошел через испытания, и их семей. Социальные координаторы делают все, чтобы ни один защитник и ни одна семья не остались без внимания», — отметил Денис Мордвинцев.

«Подписание соглашения открывает новые возможности для сохранения исторической памяти и передачи ее молодому поколению. Мы будем вместе работать, чтобы ни одна семья защитника не осталась без заботы», — подчеркнула Ольга Ермакова.

Завершилось мероприятие посещением Спасо-Бородинского монастыря. Участники отметили, что обитель может стать местом духовной поддержки для матерей, вдов и жен участников специальной военной операции.

«Здесь женщины столетиями находили силы жить после потери близких. Уверена, что монастырь станет для них точкой духовной опоры и утешения», — сказала игумения Серафима.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по указу президента в Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», которые ждут своих близких с СВО.

«Кроме этого центра, на каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.