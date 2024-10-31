В Можайском округе отметили День добровольца

В Можайском округе в добровольческих организациях и различных волонтерских объединениях состоит более 2000 ребят. С каждым годом волонтёрское движение в округе только растет.

Можайские волонтеры активно оказывают помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Они регулярно участвуют в сборах гуманитарной помощи, изготавливают маскировочные сети и окопные свечи, сопровождают ветеранов, помогают с организацией и проводят мастер-классы.

За добровольческую и бескорыстную работу благодарственными письмами и наградами отмечены более 70 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.