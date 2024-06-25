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В Можайском округе очистят берега пруда в рамках акции «Вода России» 28 июня

В Можайском округе 28 июня в 10:00 пройдет очередной этап экологической акции «Вода России 2024», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие пройдет по адресу: Можайский округ, д. Большое Новосурино, пруд на ул. Центральная между домами № 33 и 35. Точка геолокации: 55.492059, 35.984748.

В рамках акции будет произведена постепенная санитарная очистка береговой зоны пруда на ул. Центральная.

Весь необходимый инвентарь будет выдан на месте, от участников требуется удобная обувь и головные уборы для защиты от солнца.

«Вода России» — часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», который в свою очередь входит в национальный проект «Экология». Основанная в 2014 году акция уже успела охватить 89 регионов России, где более 9,5 млн людей поучаствовали в очистке 10 300 водоемов.

Присоединиться к участию во Всероссийской акции «Вода России» по очистке берегов водных объектов от мусора могут все желающие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.