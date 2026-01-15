сегодня в 16:55

В Можайском округе очищают крыши многоквартирных домов от снега и льда

Коммунальные службы Можайского округа начали плановую очистку крыш и навесов многоквартирных домов от снега и льда для предотвращения падения сосулек и снежных масс, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Семь специализированных бригад по три человека каждая проводят работы по очистке крыш и навесов в Можайском округе. Для доступа к высотным объектам используется автогидроподъемник. Кровельщики обследуют и очищают проблемные участки с применением необходимого оборудования и соблюдением техники безопасности.

Меры принимаются для предотвращения падения сосулек и снежных пластов, образовавшихся из-за перепадов температур.

В администрации округа подчеркнули, что главная задача — обеспечить безопасность жителей в период непогоды. Жителей просят не парковать автомобили вблизи карнизов домов и обходить огороженные участки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.