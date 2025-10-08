В Можайском округе обустраивают новые остановочные павильоны

Возле деревни Ваулино и коттеджного поселка «Можайские Сады» в Можайском округе специалисты «Мосавтодора» приступили к активным работам по обустройству современных остановочных павильонов. Возле Ваулино уже уложили бордюрный камень и подготовили основание. Следующим шагом станет асфальтирование и установка самих павильонов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В поселке Уваровка напротив Семейного центра «Можайский» уже появилась новая остановка. В самом скором времени завершится работа и над удобным подходом к нему — для максимального комфорта местных жителей. В деревне Клементьево (около Вандовской улицы) обновлена остановка и подход к ней.

В деревне Первое Мая продлили тротуар почти на 180 метров. Теперь путь жителей до остановки и по своим делам стал значительно удобнее.

А еще изменения произошли в деревне Сычики. Там для удобства жителей силами муниципалитета построили новую остановку с павильоном и модернизировали площадку для разворота автобусов. В планах организовать заезд к железнодорожной платформе «Дровнино».

«Новые остановки — элемент комфортного ожидания общественного транспорта. Давайте будем относиться к ним бережно: не мусорить, не рисовать на стенах и не ломать конструкции», — подчеркнул глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.