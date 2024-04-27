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В Можайском округе объявлен конкурс на выполнение работ по борьбе с борщевиком

Объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского на территории Можайского городского округа, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского на территории Можайского округа (территориальные отделы Уваровскай, Борисовский, Дровнинский, Замошинский, Порецкий, Юрловский), общей площадью 1 892,21 га.

Цель работ по удалению борщевика: локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на землях Можайского городского округа Московской области; удовлетворение общественных потребностей и устранение угрозы здоровью населения, повышение качества экологической составляющей окружающей среды на землях Можайского округа.

Сроки выполнения работ: с мая по август 2024 года.

«Заказчиком является администрация Можайского городского округа», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.