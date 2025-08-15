В Можайском округе модернизируют 12 детских площадок в этом году

В настоящее время на территории Можайского округа уже выполняются работы по комплексному благоустройству дворовых территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Первые строительные бригады приступили к реализации проектов по следующим адресам:

Поселок Уваровка: ул. 1-я Покровская, дома № 1, 2.

Деревня Клементьево: ул. Юбилейная, дом № 17.

Всего в Можайском округе КБДТ будет выполнено по 4 адресам, а также дополнительно модернизируют 12 детских игровых площадок.

Основной фокус работ направлен на устройство нового дорожного покрытия — для удобного и безопасного передвижения, а также на организацию основных и дополнительных парковочных мест — чтобы решить вопрос с размещением личного транспорта жителей.

Эти преобразования направлены на то, чтобы сделать дворы более современными, функциональными и комфортными для жизни.

Мы понимаем, что начало строительства может вызвать временные неудобства, и просим отнестись к этому с пониманием. Следите за нашими новостями, будем оперативно информировать о ходе работ и запуске благоустройства на других территориях округа.

Общие вопросы по программе благоустройства можно задать в профильные подразделения администрации Можайского муниципального округа по телефону: 8(496)384-22-20.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.