В Можайском округе контролируют подъем воды в трех реках

Паводковая ситуация в Можайском округе остается стабильной, несмотря на рост уровня воды в трех реках. Подтоплений жилых домов и участков не зафиксировано, круглосуточный мониторинг продолжается, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Повышение уровня воды зафиксировано в трех из восьми контрольных точек. На реке Протва в селе Борисово вода поднялась на 1,26 м от нулевой отметки. В деревне Рогачево на реке Колочь уровень увеличился на 0,75 м, а в поселке Колычево на реке Мжуть — на 0,44 м. По оценке специалистов, ситуация стабильная, но требует постоянного внимания.

На остальных постах — на реках Бодня, Искона, Ведомка, Колочь в Суконниково, а также на ручье в СНТ «Меркурий» — уровень воды остается безопасным. В этом году в округе используют автоматическую систему мониторинга «Gafana Паводки». Восемь датчиков в режиме реального времени передают данные об изменении уровня воды. При достижении критических отметок система автоматически направляет сигнал и SMS в экстренные службы с точными координатами. Дополнительно специалисты проводят визуальные осмотры и сверяют показания оборудования.

В округе сформированы мобильные группы. На дежурстве находятся пять спасателей, подготовлены две единицы техники. Пункты временного размещения приведены в готовность, однако пока не задействованы.

«К паводку подготовились основательно: современные технологии мониторинга теперь работают в связке с оперативностью наших служб. Ситуацию держим на контроле», — прокомментировала заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова.

Жителей просят следить за официальными сообщениями и не приближаться к берегам рек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.