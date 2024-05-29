В Можайском округе юные лесоводы регулярно ухаживают за мини-питомником

Участники школьного лесничества «Борисовская СОШ» совместно с наставниками-лесничими Бородинского филиала «Мособллес» регулярно ухаживают за посевами в мини-питомнике, передает пресс-служба администрации Можайского городского округа.

Юные лесоводы выполняют разные виды работ, но в этот раз они потрудились и произвели прополку территории от сорняков, а также разрыхлили почву. В то время как старшие сотрудники Борисовского участкового лесничества косили траву по периметру питомника.

«Запланированная обработка пустующей части участка для посева семян сосны обыкновенной, сосны сибирской, гледичии, для закладки плантации черенков туи и пихты. С каждым годом работ в питомнике становится больше. Что-то нужно посадить, вскопать, а это настоящая взрослая работа, но ребята с удовольствием трудятся и с нетерпением ждут результатов», — отметила старший участковый лесничий Борисовского участкового лесничества Бородинского филиала «Мособллес» Наталья Чиркова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.