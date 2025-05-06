В Можайском округе делегация республики Саха почтила память героев ВОВ

В Можайск прибыла делегация Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ, чтобы почтить память героев ВОВ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В памятном мероприятии приняли участие заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова, депутат Совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников, участник СВО и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Князев, директор Государственного музея-заповедника «Бородинское поле» Игорь Корнеев и заместитель Постоянного представителя РС при Президенте РФ Мария Сафонова.

В строю почетных гостей оказались и те, кто сегодня, спустя 80 лет, продолжает писать историю мужества, — участники специальной военной операции из Якутии.

По завершении торжественной церемонии с отданием воинских почестей и возложением цветов гости посетили музей-заповедник «Бородинское поле».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.