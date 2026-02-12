В Можайском округе более 220 рабочих и 70 машин устраняют последствия снегопада

Коммунальные и дорожные службы Можайского округа 12 февраля работают в усиленном режиме из-за снегопада: на уборке задействовано свыше 220 человек и около 70 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На региональных дорогах работают 28 машин и 60 рабочих, используются комбинированные дорожные машины, трактора, роторы, погрузчики и автогрейдеры. На муниципальных улицах, во дворах и внутриквартальных проездах трудятся 42 единицы техники и свыше 70 сотрудников. Особое внимание уделяется расчистке подходов к поликлиникам, школам, остановкам общественного транспорта и пешеходным зонам. Придомовые территории и выходы из подъездов убирают более 90 дворников.

Синоптики прогнозируют оттепель после циклона, поэтому коммунальные службы планируют не только расчистить, но и оперативно вывезти снег. Жителей просят не парковать автомобили на проезжей части дворов, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

О последствиях непогоды можно сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 и 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.