В Можайском округе благоустроили две дворовые территории

В Можайском округе завершилась благоустройство сразу двух дворовых территорий. Работы велись в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Местные жители уже оценивают обновленные парковки, тротуары и проезды в своих дворах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядные организации выполнили полный комплекс работ. Теперь жители дома № 17 на улице Юбилейной в деревне Клементьево и домов № 1 и 2 на улице 1-й Покровской в поселке городского типа Уваровка могут пользоваться обновленной инфраструктурой. Также в деревне Клементьево завершаются работы по модернизации детской игровой площадки.

Для них обустроили дополнительные парковочные места, провели капитальный ремонт внутриквартальных проездов и сделали новые современные тротуары. Был уложен новый асфальт и бордюры. Теперь гулять здесь безопасно и приятно в любую погоду.

«Основная задача для нас — не просто отремонтировать дорожное покрытие, а комплексно подойти к благоустройству. Специалисты уделили внимание всем элементам двора: и асфальту, и тротуарам, и организации парковочного пространства», — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Программа благоустройства дворовых территорий будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.