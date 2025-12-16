В Можайском округе 40 выпускников получили дипломы «Школы Фермера» 15 декабря

Сорок выпускников образовательного проекта «Школа Фермера» получили дипломы в Можайском округе 15 декабря. Обучение проходило на базе Можайского техникума по программам растениеводства и животноводства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Можайском округе завершился 12-й поток образовательного проекта «Школа Фермера», который реализуется при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и Россельхозбанка. В этом году обучение прошли 40 участников, среди которых были ветераны специальной военной операции. Слушатели осваивали программы «Плодово-ягодное растениеводство» и «Животноводство».

Торжественное закрытие состоялось 15 декабря. Заместитель главы Можайского муниципального округа Елена Заболотная поздравила выпускников с окончанием курса. Вместе с депутатом Совета депутатов Можайского округа Василием Овчинниковым она вручила благодарственные письма организаторам и партнерам проекта.

«Мы от всей души поздравляем новых специалистов аграрного сектора. Желаем, чтобы полученные знания помогли реализовать все задуманные проекты, развивать можайскую землю и добиться успехов в новом деле», — отметила Елена Заболотная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.