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В Можайском округе 19 юным жителям вручили первые в их жизни паспорта РФ

В актовом зале ЗАГСа состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданина РФ 19 юным жителям Можайского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Получение первого паспорта — это не просто формальность, это важнейший шаг во взрослую жизнь, символ гражданской зрелости и ответственности. Ребята официально стали полноправными гражданами страны.

В этот волнительный и радостный день с напутственными словами и теплыми поздравлениями к молодежи обратились почетные гости — глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев, депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова и социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев в своей речи подчеркнул значимость этого события и пожелал ребятам гордиться своей Родиной, округом и быть достойными гражданами государства.

Этот важный документ ребята получили в атмосфере настоящего праздника.

«Желаем вам яркой, насыщенной событиями жизни, успехов во всех начинаниях, быть достойными гражданами России и активными жителями родного Можайского округа. Пусть ваш путь будет светлым!» — сказала соц. координатор Госфонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

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