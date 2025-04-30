В Можайской библиотеке открылась экспозиция Памяти

Без малого 800 портретов наших земляков, чьи судьбы переплелись с историей Можайской земли, представили в рамках экспозиции Памяти в витрине Можайской библиотеки. Это и личности тех можайцев, кто приближал Победу в годы Великой Отечественной войне, и тех героев, кто сегодня в славных традициях русского воинства отдал свою жизнь за защиту Родины на ее границах уже в наше время, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

Дань памяти защитникам отдали глава Можайского округа Денис Мордвинцев, военный комиссар Можайского и Рузского округов Руслан Меладзе, депутаты, местные жители.

С инициативой о создании проекта «Лица Победы» четыре года назад обратилась молодежь округа. За это время кропотливо была собрана память о героях. К проекту присоединились и другие жители округа, которые принесли портреты своих фронтовиков, чтобы поделится частицей живой истории. И сегодня на стендах — результат этого общего труда — лица, которые нельзя забывать.

Экспозиция «Их имена останутся в веках» была выставлена впервые только в прошлом году и посвящена нашим современникам. С более чем пятидесяти портретов на нас смотрят герои спецоперации, в лицах которых читаются истории отваги, самопожертвования и верности долгу.

Поклониться подвигам павших героев и возложить цветы к экспозиции может каждый можаец.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.