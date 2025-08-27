В Можайске завершается очистка пруда

Площадь данного водоема (пруд на улице Октябрьская, г. Можайск) порядка 2400 квадратных метров. Здесь уже проведены работы по подъему мусора со дна пруда и уборке водно-болотной растительности. Облагородили и береговую линию — очистили от кустарника и мелколесья, а также провели профилирование. Берег был отсыпан грунтом и выровнен с помощью грейдера, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Этот пруд находится в центре жилого микрорайона и имеет большую площадь. Для местных жителей он несет рекреационную функцию», — подчеркнула заместитель главы Можайского округа Ольга Спиридонова.

Все собранные в результате работ мусор и растительность были вывезены и утилизированы.

Комплекс мероприятий по ликвидации последствий засорения пруда был проведен подрядной организацией по муниципальной программе «Экология и окружающая среда» на 2023–2027 годы. Всего в ее рамках в этом году будут приведены в порядок 6 водоемов. Следующим станет водный объект в деревне Цыплино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.