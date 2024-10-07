В Можайске выявлено незаконное сжигание отходов

Факт нарушения природоохранного законодательства помогли установить инспекторам эконадзора жители Можайска. В Минэкологии Московской области поступила жалоба на незаконное размещение и сжигание мусора, включая утильные автошины, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе осмотра территории, указанной в обращении, факты частично подтвердились. На земельном участке, правообладателем которого является ООО «Энергия», выявлена металлическая печь. На момент осмотра устройство не эксплуатировалось, однако признаки незаконного сжигания мусора были налицо. По данному факту компании объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, Минэкологии оставило ситуацию на контроле.

Ранее сообщалось, что аналогичное нарушение произошло вблизи поселка Елизаветино городского округа Электросталь, где также незаконно сжигался мусор; после вмешательства Минэкологии устройство было демонтировано.

Минэкологии напоминает, что в силу Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» запрещается выброс в атмосферный воздух веществ, степень опасности которых для жизни и здоровья человека и для окружающей среды не установлена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.