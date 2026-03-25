В Можайске в школе №1 провели пожарные учения 25 марта

Пожарно-тактические учения прошли 25 марта в школе №1 Можайска в рамках поручения губернатора Московской области. Более 630 учеников и сотрудников отработали действия при чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Плановая тренировка состоялась в Можайском округе для проверки готовности образовательного учреждения к внештатным ситуациям. По сигналу тревоги из здания школы организованно эвакуировались более 630 человек — учащиеся и педагоги. На месте сбора провели перекличку, которая подтвердила, что все находятся в безопасности.

По легенде учений возгорание произошло в коридоре из-за воспламенения электрощитка. Один из условных пострадавших оставался в задымленном помещении. К ликвидации последствий привлекли расчет пожарно-спасательной части №61. Специалисты отработали действия звеньев газодымозащитной службы и выполнили поставленные задачи.

После практической части начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Можайскому округу Вячеслав Завьялов разобрал действия персонала и подвел итоги.

«Каждая такая тренировка позволяет убедиться в готовности учреждения к реальной внештатной ситуации. Важно, чтобы и взрослые, и дети четко знали алгоритм действий — от момента сигнала тревоги до полной эвакуации. Сегодняшние результаты показали высокий уровень организованности и слаженности», — отметил Вячеслав Завьялов.

Учения в школах округа проходят регулярно. Системная работа направлена на снижение рисков в период весенне-летнего пожароопасного сезона и формирование ответственного отношения к безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.