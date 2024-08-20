В Можайске устранили более 180 дефектов на детских площадках с начала года

Инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжает работу по контролю за состоянием детских игровых комплексов в регионе. Так, с начала июня по итогам мониторинга обращений граждан только в Можайском городском округе было зафиксировано более 180 дефектов игровых элементов и малых архитектурных форм. Устранено уже более 80% всех выявленных недочетов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В летний сезон объекты во дворах требуют повышенного внимания к их содержанию, как со стороны балансодержателя, так и со стороны инспектирующего органа. Все элементы проверяют на устойчивость конструкций, целостность подвесов, креплений и покрытия.

В случае невозможности произвести ремонт элемента на месте, его демонтируют для последующей замены. Демонтированные части и элементы ДИП ограничивают от использования до полного восстановления конструктивных особенностей элемента.

Сообщить о замечаниях в содержании детских игровых комплексов в своем дворе можно в свою управляющую компанию, а в случае ее бездействия в территориальный отдел министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.