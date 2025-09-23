В Можайске устанавливают линию наружного освещения

Всего от округа было выдвинуто 7 важных проектов, касающихся ремонта школ, дорог, освещения и дорожной инфраструктуры. Голос каждого, кто принял участие, стал реальной возможностью сделать инфраструктуру — современнее, а жизнь людей — комфортнее.

В настоящее время специалисты приступили к практической реализации одного из проектов — обустройству линии уличного освещения на автомобильной дороге от деревни Рыльково до деревни Отяково. Уже ведутся работы по монтажу, на установленные фонарные столбы крепятся современные и энергоэффективные светильники.

Протяженность участка, который будет освещен, составит около 900 метров. Это значительно повысит безопасность в темное время суток как для пешеходов, так и для водителей автотранспорта.

«Новая линия освещения между Отяково и Рыльково — это огромный шаг вперед для безопасности наших жителей. Свет на этой дороге — спокойствие людей, которые возвращаются домой вечером, и уверенность водителей. Эта работа была нашей общей мечтой, и я благодарю всех, кто помог ей осуществиться!» — прокомментировал староста деревни Рыльково Вадим Ипполитов.

Инициативное бюджетирование — это механизм, при котором жители сами предлагают и выбирают проекты по благоустройству своей территории — двора, улицы или района, часть средств на их реализацию выделяется из государственного или муниципального бюджета. Ключевое условие — софинансирование от самих жителей. Когда люди вкладывают собственные средства или труд, они начинают гораздо больше ценить результат и бережнее к нему относиться.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.